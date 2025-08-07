Ministerul Educației lansează în dezbatere Codul pentru prevenția și sancționarea xenofobiei și negării Holocaustului în mediul preuniversitar

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului” pentru mediul preuniversitar.

Conform reprezentanților ministerului, Codul reprezintă un pas important pentru „construirea unui mediu educațional sigur, incluziv și respectuos, în care valorile democratice, drepturile omului și responsabilitatea civică să fie cultivate constant în rândul elevilor, profesorilor și întregii comunități școlare”.

Persoanele și instituțiile interesate să contribuie cu sugestii și observații o pot face în următoarele zece zile.