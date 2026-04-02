Miruță: Roboții chirurgicali de la Spitalul Militar Central s-au cumpărat cu 59% mai scump

Radu Miruță spune, într-o conferință de presă, că suspiciunea privind achiziția de roboți chirurgic ali la Spitalul Militar Central, asupra căreia planau suspiciuni de corupție, a fost verificată.

„Roboții chirurgicali de la Spitalul Militar Central din București. A existat în spațiul public o suspiciune, care din punctul meu de vedere se confirmă, și achiziția a trei roboți chirurgicali, în valoare de 132 milioane de lei, fără TVA, care ar fi trebuit să se întâmple printr-o licitație. Licitația a fost, dar din punctul de vedere al colegilor care au executat controlul, modul în care a fost organizată licitația aceasta a fost printr-o metodă extraordinar de evidentă de a influența decizia pentru a cumpăra roboți chirurgicali cel puțin de aceeași calitate, dacă nu mai slabi, la un preț cu 59% mai mare decât al concurenței”, spune Miruță.

Acest lucru s-a întâmplat prin interpretarea abuzivă a unor criterii de punctaj.

„Vă dau doar câteva exemple. Era un criteriu care măsura performanța energetică, cât consumă robotul chirurgical atunci când este în stand-by. Și pentru a trage de păr un anumit rezultat s-a menționat că unul va fi scos din priză și că nu consumă nimic, caracteristica fiind de consum în stand-by, nu în cutie. Alte caracteristici erau pentru câte categorii, pentru câte specialități poate fi folosit. Cerința era de minim 3. Unul putea 4, unul 6 și din nou aici au fost inversate punctajele pentru a fi influențat rezultatul”, menționează ministrul.

Contractul de achiziție de roboți chirurgicali s-a oprit după achiziția a trei exemplare.

În prezent este în desfășurare o anchetă la Direcția Națională Anticorupție.

„Este genul de situație care trebuie să fie descurajată și trebuie să fie oprită. Mai mult decât atât, s-a luat decizia achiziționării acestor roboți după ce, pentru roboții existenți la vremea respectivă în spital, tocmai se plătise mentenanță, se plătiseră servicii pentru perioada următoare, chiar dacă roboții au fost scoși din uz. Dacă sunt scoși din uz, n-ar mai trebui să se plătească mentenanță și revizii pentru ceva ce pleacă din sala de operatie și merge în cutii”, a mai spus Radu Miruță.