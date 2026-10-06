Mister în jurul tânărului condamnat la moarte în Arabia Saudită pentru o înjurătură. Inițial a primit cinci ani de închisoare

Familia tânărului condamnat la moarte în Arabia Saudită susține că nu a mai primit vești de la el de pe data de 28 septembrie, potrivit BBC. Nici autoritățile din Sri Lanka nu știu mai multe și anunță că vor trimite o delegație în Arabia Saudită.

Autoritățile saudite nu au anunțat o dată pentru execuție, iar Sri Lanka solicită comutarea pedepsei. Președintele Anura Kumara Dissanayake a promis că va depune eforturi pentru a obține o grațiere din partea saudiților.

De ce a fost condamnat tânărul la moarte

Un muncitor din Sri Lanka, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la moarte în Arabia Saudită pentru blasfemie. Condamnarea a fost decisă ca urmare a unui comentariu ofensator la adresa profetului Mahomed, postat pe Facebook.

Tânărul a șters comentariul și a publicat o scuză, dar capturi de ecran au fost trimise angajatorului său, ceea ce a dus la arestarea sa în luna iulie. Inițial, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare și la o amendă de 3 milioane de rial saudiți.

Procurorii au făcut apel pentru ca situația să fie tratată conform legii islamice, iar o instanță de apel a pronunțat sentința de moarte pe 17 septembrie.