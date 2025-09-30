Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă

Drumarii din cadrul Districtului Bâlea desfășoară misiuni pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan.

În prezent se intervine cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, drumarii fiind pregătiți să suplimenteze forțele dacă situația o va cere, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

DRDP transmite că deocamdată nu se pune problema închiderii circulației, dar vor lua în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo.

Reprezentanții DRDP Brașov îi atenționează pe șoferi să nu circule în zona alpină dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.