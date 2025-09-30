Prima pagină » Social » Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă

Ninge pe Transfăgărășan: circulația se desfășoară în condiții de iarnă

Ninsoarea din ultimele ore s-a așternut pe Transfăgărășan, iar circulația rutieră se desfășoară, marți dimineața, în condiții de iarnă. Drumarii au ieșit deja să deszăpezească șoseaua.
Bolojan nu are aceeași viziune cu Nicușor Dan despre șefii serviciilor secrete: Coaliția ar trebui să asigure votul în Parlament
Bolojan nu are aceeași viziune cu Nicușor Dan despre șefii serviciilor secrete: Coaliția ar trebui să asigure votul în Parlament
Bolojan despre tragedia de la Iaşi. „Cea mai mare creştere de bugete în ultimii 10 ani e în sănătate”
Bolojan despre tragedia de la Iaşi. „Cea mai mare creştere de bugete în ultimii 10 ani e în sănătate”
Bolojan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Provizoratele nu asigură performanță
Bolojan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Provizoratele nu asigură performanță
Bolojan despre reducerea angajaţilor din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine
Bolojan despre reducerea angajaţilor din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine
Premierul Bolojan: Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor
Premierul Bolojan: Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor
Laura Buciu
30 sept. 2025, 10:12, Social

Drumarii din cadrul Districtului Bâlea desfășoară misiuni pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan.

În prezent se intervine cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, drumarii fiind pregătiți să suplimenteze forțele dacă situația o va cere, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

DRDP transmite că deocamdată nu se pune problema închiderii circulației, dar vor lua în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo.

Reprezentanții DRDP Brașov îi atenționează pe șoferi să nu circule în zona alpină dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.