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Noi limite pentru expunerea angajaților la substanțe cancerigene. Mii de îmbolnăviri ar putea fi prevenite

Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protejarea angajaților expuși la substanțe periculoase la locul de muncă. Măsurile introduc limite de expunere pentru mai multe substanțe chimice și ar putea preveni aproximativ 1.700 de cazuri de cancer pulmonar și 19.000 de alte îmbolnăviri în următorii 40 de ani.
Noi limite pentru expunerea angajaților la substanțe cancerigene. Mii de îmbolnăviri ar putea fi prevenite
sursa foto: Pexels
Maria Miron
07 oct. 2026, 10:26, Social
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Noile prevederi actualizează directiva europeană privind protecția lucrătorilor împotriva substanțelor cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere și stabilesc limite mai stricte pentru anumite substanțe utilizate în industrie.

Printre acestea se numără cobaltul și compușii anorganici ai cobaltului, utilizați, printre altele, în producția de baterii, hidrocarburile aromatice policiclice, care se formează în procese precum arderea și prelucrarea metalelor, și 1,4-dioxanul, folosit în industria chimică. Regulile includ și prevederi privind expunerea la izopren, utilizat la fabricarea cauciucului.

Ce industrii sunt vizate

Noile limite se aplică în special angajaților din producția de baterii, metalurgie, industria chimică și cea textilă, precum și lucrătorilor din alte sectoare în care există riscul expunerii la substanțe periculoase.

O atenție suplimentară este acordată fumului de sudură. Parlamentul European (PE) a cerut evaluarea necesității unor limite de expunere suplimentare pentru substanțele periculoase care pot fi prezente în acești vapori.

Protecție sporită și pentru pompieri

Regulile adoptate de Parlamentul European clarifică și obligațiile angajatorilor privind echipamentele individuale de protecție, inclusiv dispozitivele de protecție respiratorie. Atunci când expunerea nu poate fi redusă suficient prin alte măsuri, angajatorii trebuie să asigure echipamentele adecvate.

Lucrătorii care folosesc aceste echipamente vor avea dreptul la pauze regulate, într-o zonă în care nu există risc de contaminare. De asemenea, echipamentele trebuie adaptate corespunzător fiecărui lucrător.

Noile prevederi acordă atenție și angajaților din serviciile de urgență, inclusiv pompierilor, care pot fi expuși la amestecuri complexe de substanțe periculoase în timpul intervențiilor.

120.000 de cazuri de cancer pe an

Potrivit Parlamentului European, în statele membre UE se înregistrează anual aproximativ 120.000 de cazuri de cancer provocate de expunerea la substanțe cancerigene la locul de muncă, iar circa 80.000 de persoane își pierd viața din această cauză în fiecare an.

Directiva privind substanțele cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere a fost adoptată inițial în 2004 și a trecut prin mai multe revizuiri. Cea de-a șasea actualizare, adoptată marți de PE, urmărește adaptarea normelor la cele mai noi date științifice privind riscurile pentru sănătatea angajaților.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, noile măsuri ar putea preveni aproximativ 1.700 de cazuri de cancer pulmonar și 19.000 de alte îmbolnăviri din cauza activităților profesionale în următorii 40 de ani.

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