Prima pagină » Social » O insulă cu peste 4 milioane de locuitori a rămas fără benzină. Stațiile s-au închis peste noapte, pe șosele s-au format ambuteiaje

O insulă cu peste 4 milioane de locuitori a rămas fără benzină. Stațiile s-au închis peste noapte, pe șosele s-au format ambuteiaje

O insulă cu peste 4 milioane de locuitori a rămas fără benzină. Criza nu a fost anticipată, iar stațiile de carburanți s-au închis peste noapte. Pe șosele și în jurul stațiilor s-au format ambuteiaje.
O insulă cu peste 4 milioane de locuitori a rămas fără benzină. Stațiile s-au închis peste noapte, pe șosele s-au format ambuteiaje
Sursa foto: Mediafax Foto/imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
13 oct. 2026, 10:13, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Stațiile de carburanți din Bali, Indonezia, au rămas fără benzină, anunță 7 News. Carburanții s-au terminat brusc și i-au surprins pe locuitori.

Numeroase benzinării au fost închise, iar la cele care încă funcționează, s-au format cozi uriașe. În numeroase zone ale insulei sunt ambuteiaje imense. Informațiile arată că zonele cele mai afectate sunt Denpasar, Kuta, Badung și Jembrana.

De ce a rămas insulă fără benzină

Problemele majore au apărut din cauza întârzierii sosirii navelor cisternelor cu combustibil, anunță jurnaliștii indonezieni. Autoritățile au anunțat că noi transporturi de combustibil sunt pe drum.

Livrările suplimentare sunt programate pentru zilele de 14 și 16 octombrie. Acestea vor limita efectele crizei, transmit autoritățile locale.

Criza benzinei a apărut într-o zonă cu numeroși locuitori și turiști

Insula Bali are o populație de aproximativ 4,4 milioane de locuitori, conform datelor oficiale din ultimii ani. Având în vedere suprafața destul de redusă de aproximativ 5.632 km², Bali este una dintre cele mai dens populate regiuni din arhipelagul indonezian.

În plus, zona este aglomerată de turiști, Balii fiind o populară destinație de vacanță.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
Ion Cristoiu: O altă năstrușnicie – Guvern cu perioadă de valabilitate redusă. Expiră în 6 luni
Gandul
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
Achiziție „în orb” la Primăria Iași: factură de două milioane de lei, avizată și achitată în mai puțin de trei ore. Ce a cauzat atâta grabă în instituția publică condusă de Mihai Chirica
Libertatea
Te balonezi după fiecare masă? Când „gazele” pot fi semnul unei alte probleme medicale
CSID
Salon Auto Paris 2026. Ce modele a adus Dacia și ce a lipsit de la standul constructorului român
Promotor