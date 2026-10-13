O insulă cu peste 4 milioane de locuitori a rămas fără benzină. Stațiile s-au închis peste noapte, pe șosele s-au format ambuteiaje

Stațiile de carburanți din Bali, Indonezia, au rămas fără benzină, anunță 7 News. Carburanții s-au terminat brusc și i-au surprins pe locuitori.

Numeroase benzinării au fost închise, iar la cele care încă funcționează, s-au format cozi uriașe. În numeroase zone ale insulei sunt ambuteiaje imense. Informațiile arată că zonele cele mai afectate sunt Denpasar, Kuta, Badung și Jembrana.

De ce a rămas insulă fără benzină

Problemele majore au apărut din cauza întârzierii sosirii navelor cisternelor cu combustibil, anunță jurnaliștii indonezieni. Autoritățile au anunțat că noi transporturi de combustibil sunt pe drum.

Livrările suplimentare sunt programate pentru zilele de 14 și 16 octombrie. Acestea vor limita efectele crizei, transmit autoritățile locale.

Criza benzinei a apărut într-o zonă cu numeroși locuitori și turiști

Insula Bali are o populație de aproximativ 4,4 milioane de locuitori, conform datelor oficiale din ultimii ani. Având în vedere suprafața destul de redusă de aproximativ 5.632 km², Bali este una dintre cele mai dens populate regiuni din arhipelagul indonezian.

În plus, zona este aglomerată de turiști, Balii fiind o populară destinație de vacanță.