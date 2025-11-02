O mașină a intrat într-o țeavă de gaze și a luat foc. Un mort și o persoană în stop cardiac

Când pompierii au ajuns la locul accidentului, au evaluat cele trei persoane implicate în accident.

Echipajele de intervenție au constatat decesul uneia dintre acestea.

O altă victimă a fost găsită în stop cardio-respirator, personalul medical procedând imediat la aplicarea protocolului de resuscitare. Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a fost chemat în sprijin.

A treia victimă este conștientă și cooperantă.

Echipele au reușit să resusciteze victima în stop cardiac și au dus-o, alături de cea conștinetă, la spital.

Incendiul produs la autoturism a fost stins.

În urma evenimentului, o țeavă de gaz a fost fisurată, astfel că au fost solicitate pentru intervenție și echipele furnizorului de gaze. Alimentarea cu gaz a fost sistată de către operatorul de gaze, echipele de intervenție ale acestuia intervin pentru remedierea problemei.