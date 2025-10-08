Oamenii rămân în case de teama ciclonului Barbara: mall-urile, aproape pustii

Ciclonul Barbara se află deasupra României în aceste zile, iar o avertizare Cod roșu de ploi abundente este în vigoare în București și alte cinci județe: Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași.

ISU B-IF a anunțat că a intervenit, pe parcursul nopții, la zeci de situații de urgență, majoritatea provocate de copaci căzuți și acumulări de apă.

În contextul recomandărilor autorităților de a evita deplasările în această perioadă, bucureștenii au rămas acasă.

Puțini oameni și-au făcut curaj să iasă din case. Spre exemplu, într-un mall din nordul Capitalei, la primele ore de la deschiderea sa, doar câteva persoane au fost zărite. Câteva imagini pot fi văzute în galeria foto a articolului.

Reamintim că avertizarea Cod roșu de ploi este în vigoare până astăzi, la ora 15:00. Autoritățile intervin continuu pentru remedierea situațiilor apărute în urma ploilor.