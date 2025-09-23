Ofiţer de poliţie din cadrul IPJ Argeş, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Pascu Bogdan-Robert, la data faptei ofiţer de poliţie judiciară în cadrul IPJ Argeş, iar în prezent adjunct al şefului Poliţiei oraşului Topoloveni, judeţul Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În perioada ianuarie – mai 2022, inculpatul, în baza unei înţelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofiţer de poliţie la Brigada de Operaţiuni Speciale Piteşti, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-şi exercite pretinsa influenţă asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obţină o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care primul ofiţer efectua acte de cercetare penală.

Inculpatul Pascu Robert Bogdan ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranşe, ulterior banii fiind împărţiţi între cei doi ofiţeri de poliţie, în mod egal.

Ulterior, cei doi inculpaţi ar fi pretins şi primit şi suma de 40.000 lei, precum şi două telefoane, pentru presupusa influenţă, arată procurorii

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul Pascu Robert Bogdan, până la concurenţa sumei de 50.000 de euro şi 24.000 de lei.

„De asemenea, procurorii anticorupţie au propus şi confiscarea specială a sumei de 50.000 de euro de la inculpatul Pascu Robert Bogdan, sumă dobândită de acesta prin săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, iar, în baza art. 112 alin. 1 lit. d ) din C.pen., au propus confiscarea specială a sumei de 20.000 de lei şi a sumei de 4.000 de lei (reprezentând contravaloarea telefonului mobil marca Iphone 13)”, se arată în comunicat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş.