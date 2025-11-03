Prima pagină » Social » Operațiunea Jupiter 4: 78 de percheziții au loc luni dimineața în mai multe județe / Ce infracțiuni vizează acțiunile polițiștilor

Operațiunea Jupiter 4: 78 de percheziții au loc luni dimineața în mai multe județe / Ce infracțiuni vizează acțiunile polițiștilor

Polițiștii fac luni 78 de percheziții în mai multe județe din țară, care vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă, informează Parchetul de pe lângă ÎCCJ.
Sursa foto: captură video Poliția Română
Cosmin Pirv
03 nov. 2025, 07:49, Social

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, luni, au loc 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Conform IGPR, acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.