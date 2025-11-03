Operațiunea Jupiter 4: 78 de percheziții au loc luni dimineața în mai multe județe / Ce infracțiuni vizează acțiunile polițiștilor

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, luni, au loc 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Conform IGPR, acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.