Palatul Parlamentului, iluminat în verde de Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Când va putea fi văzut

Iluminarea clădirii va începe la ora 21:00, potrivit unui anunț transmis de Camera Deputaților.

Palatul Parlamentului va fi iluminat începând cu ora 21:00

Acțiunea este organizată la propunerea Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, în urma unei inițiative a Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie și a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Culoarea aleasă pentru iluminarea fațadei principale este verde, asociată campaniilor de conștientizare privind sănătatea mintală.

Prin această inițiativă simbolică, organizatorii vor să aducă în atenția publicului necesitatea unei mai bune înțelegeri a problemelor de sănătate mintală și a impactului pe care acestea îl pot avea asupra persoanelor afectate.

Mesaj împotriva stigmatizării

Unul dintre principalele obiective ale acțiunii este combaterea stigmatizării persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Prin iluminarea Palatului Parlamentului se urmărește, de asemenea, promovarea solidarității și a incluziunii sociale.

Gestul transformă pentru o seară una dintre cele mai cunoscute clădiri din România într-un reper vizual al campaniei de conștientizare.

Ziua Mondială a Sănătății Mintale, marcată pe 10 octombrie

Evenimentul de la București este programat sâmbătă, 10 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.

Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în verde începând cu ora 21:00, mesajul central al inițiativei fiind legat de conștientizare, reducerea stigmatizării și susținerea incluziunii persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.