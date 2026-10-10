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Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, un mesaj în care îndeamnă la mai multă empatie față de persoanele care trec prin perioade dificile și subliniază că a cere ajutor este „un act de curaj”.
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Mesajul a fost publicat pe pagina de Facebook „România în lumină”, un proiect al Administrației Prezidențiale care urmărește să creeze o platformă de dialog între instituțiile statului, societatea civilă și specialiști din diverse domenii.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vreau să vorbim despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi. Despre felul în care ne simțim, despre grijile pe care le purtăm și despre curajul de a spune atunci când avem nevoie: «Nu sunt bine. Am nevoie de ajutor»”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a atras atenția că problemele emoționale nu sunt întotdeauna vizibile și că oamenii au nevoie să fie ascultați fără a fi judecați.

„Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe”, a spus Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru: Este important să fim mai atenți unii la ceilalți

Mirabela Grădinaru a subliniat importanța sprijinului acordat persoanelor care se confruntă cu dificultăți, în special copiilor și adolescenților.

„De aceea, este important să fim mai atenți unii la ceilalți, să ascultăm fără să judecăm. Să întrebăm «Cum ești?» și să fim pregătiți să ascultăm cu adevărat răspunsul. Nimeni nu ar trebui să se simtă rușinat pentru că trece printr-o perioadă dificilă”, a afirmat aceasta.

„A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune. Este un act de curaj și de grijă față de propria viață. Iar pentru copii și adolescenți, acest sprijin este cu atât mai important. Ei au nevoie să știe că emoțiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare și că nu trebuie să treacă singuri prin momentele dificile”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

Prima doamnă a României a îndemnat la mai multă empatie.

„Astăzi, haideți să facem un pas spre o societate în care sănătatea mintală este privită cu înțelegere, nu cu stigmat, cu empatie, nu cu judecată. Să avem grijă de noi, să avem grijă unii de alții și, mai ales, să nu uităm că uneori un simplu «Sunt aici pentru tine» poate însemna enorm”, a transmis aceasta.

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