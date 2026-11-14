Patru bărbați, cercetați pentru braconaj în Dâmbovița. Unul dintre cei arestați este Petre „Geamănu”, supranumit „Împăratul lumii”

Patru bărbați, cu vârste între 32 și 59 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Moreni, fiind cercetați pentru braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Unul dintre cei arestați este Petre Ilie, cunoscut drept Petre „Geamănu”, membru al clanului „Frații Geamănu”, supranumit în lumea interlopă „Împăratul lumii”, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de MEDIAFAX.

La data de 12 noiembrie, în urma investigațiilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 59 de ani.

Cercetările au loc într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de braconaj, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Potrivit probelor strânse de anchetatori, în perioada februarie 2025 – martie 2026, cei patru ar fi vânat în mod repetat, fără să dețină permise de vânătoare, în zonele din afara localităților I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni.

Aceștia ar fi folosit arme deținute ilegal și câini ogari antrenați pentru vânătoare.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare și cinci mandate de percheziție domiciliară, la locuințele celor patru bărbați.

În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate pentru continuarea cercetărilor patru arme de vânătoare, peste 830 de cartușe, 20 de kilograme de alice de plumb, aproximativ 90 de kilograme de vânat, 10 câini ogari, trei autovehicule de teren și șase telefoane mobile.

Pe 13 noiembrie, cei patru au fost prezentați în fața magistraților, pentru stabilirea măsurilor preventive.

Doi dintre bărbați, în vârstă de 55 și 59 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ceilalți doi, de 32 și 53 de ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Biroului pentru Protecția Animalelor și Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița.