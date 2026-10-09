Pedeapsă rară. Pensionarul care și-a împușcat soția în plină stradă a fost condamnat la închisoare pe viață

Incidentul s-a produs în urmă cu un an în localitatea Lettomanoppello din provincia Pescara.

Pensionarul în vârstă de 70 de ani și-a împușcat mortal soția în plină stradă. El a tras două focuri de armă.

În timpul procesului, experții au dovedit că bărbatul avea discernământ în momentul atacului. Ca urmare, procurorul a solicitat pedeapsa maximă, în acest caz închisoarea pe viață.

Este o pedeapsă destul de rară care se aplică doar în cazurile considerate foarte grave.

În plus, instanța a dispus plata unor despăgubiri provizorii de 250.000 de euro către părțile civile. Continuarea pe Mediafax Italia.