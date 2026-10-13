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Percheziții DNA la Serviciul de permise și înmatriculări Ilfov. Dosarul de corupție vizează polițiști și instructori auto

Procurorii din cadrul DNA desfășoară marți, 15 percheziții într-un dosar ce vizează polițiști din cadrul Serviciului de permise și înmatriculări Ilfov și angajați ai unor școli de șoferi suspectați că ar fi ajutat contra-cost candidați la examenul auto și pentru programări „peste rând”.
Percheziții DNA la Serviciul de permise și înmatriculări Ilfov. Dosarul de corupție vizează polițiști și instructori auto
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
13 oct. 2026, 12:34, Social
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Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției a anunțat marți că efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în cursul anului 2026, a unor infracțiuni de corupție de către polițiști din cadrul Serviciului de permise și înmatriculări Ilfov și complici ai acestora, din rândul unor angajați ai școlilor de șoferi.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA polițiștii ar fi primit bani pentru programări preferențiale la proba practică a examenului pentru permis auto, dar și pentru urgentarea preschimbării permiselor sau a certificatelor de înmatriculare.
„Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare”, se arată în comunicat.

DNA mai precizează că în cursul zilei de 13 octombrie, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 15 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, fiind vizat sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

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