Percheziții în București și Teleorman după ce au fost lipite coduri QR false pe panouri de parcare

Perchezițiile au vizat persoane bănuite că ar fi lipit coduri QR false pe panourile de plată a parcării, redirecționând cetățenii către un site fals pentru colectarea datelor bancare și numerelor de înmatriculare.

În cazul respectiv, autoritățile au fost avertizate încă din 24 iulie, iar potrivit anchetei, în noaptea de 19 iulie, două persoane, sprijinite de alte două, au lipit codurile QR false, care redirecționează utilizatorii către un site care imita pagina oficială a companiei da parcare.

Două persoane bănuite, depistate

În urma acțiunilor de joi, au fost depistate două dintre persoanele bănuite, dintre care una se află în arest în Belgia pentru fapte similare.

Despre persoanele care au sprijinit, una a fost depistată, iar cercetările continuă pentru identificarea ultimei persoane.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al IPJ Teleorman.

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals informatic și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale” se arată în încheierea informării DGPMB.