Peste 180 de mamografe în România, dar o problemă majoră persistă. Avertismentul fostului ministru al Sănătății

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția, într-o postare pe Facebook, asupra necesității dezvoltării infrastructurii medicale pentru screeningul cancerului de sân, subliniind că achizițiile de echipamente realizate în ultimii ani nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile populației.

Potrivit acestuia, în perioada 2023-2026, România și-a extins semnificativ capacitatea de diagnostic prin mamografie, în urma unor proiecte finanțate din fonduri internaționale și europene.

„A vorbi despre screening pentru cancerul de sân nu înseamnă doar programe, strategii sau cursuri. Înseamnă, înainte de toate, să construiești infrastructura care face screeningul posibil”, a transmis Rogobete.

Peste 180 de mamografe la nivel național

Fostul ministru a precizat că, prin proiectul derulat cu Banca Mondială, au fost achiziționate 124 de aparate, iar investițiile din fonduri europene au contribuit la extinderea infrastructurii medicale.

Cu toate acestea, România continuă să se situeze în partea inferioară a clasamentului european în ceea ce privește numărul de mamografe raportat la 100.000 de locuitori.

„În perioada 2023-2026, prin proiectele cu finanțare internațională pe care le-am coordonat în sănătate, România și-a crescut semnificativ capacitatea de diagnostic prin mamografie. Prin proiectul derulat cu Banca Mondială au fost achiziționate 124 de aparate, iar investițiile realizate din fonduri europene au completat această infrastructură. Astăzi, la nivel național, vorbim despre peste 180 de mamografe”, a explicat Rogobete.

Acesta consideră că investițiile trebuie continuate, atât pentru achiziționarea de echipamente, cât și pentru asigurarea unei distribuții echilibrate a acestora la nivel național.

Rogobete: Bani investiți în sănătate și ani de viață

Fostul ministru a subliniat că dezvoltarea programelor de screening presupune și pregătirea personalului medical, facilitarea accesului femeilor la investigații și reducerea timpului dintre depistarea unei suspiciuni și începerea tratamentului.

„Avem nevoie de o viziune de ansamblu: aparatură suficientă și distribuită echilibrat în țară, personal medical pregătit, acces simplu pentru femei și un traseu rapid de la screening la diagnostic și, atunci când este necesar, la tratament”, a precizat acesta.

Rogobete a mai explicat că depistarea cancerului de sân într-un stadiu incipient crește șansele unui tratament eficient și poate reduce atât impactul asupra pacientelor, cât și costurile suportate de sistemul sanitar.

„De aceea, banii investiți în screening și diagnostic precoce nu trebuie priviți doar ca o cheltuială. Sunt o investiție în sănătate, în ani de viață și în capacitatea femeilor de a reveni cât mai repede la familie, la viața lor și la activitatea profesională”, a transmis fostul ministru.