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Peste 30.000 de dolari pentru un influencer din tabăra lui Călin Georgescu. „L-am pus pe Georgescu președinte”

Virgil-Alexandru Zidaru ar fi primit peste 30.700 de dolari de la Bogdan Peșchir, în perioada campaniei electorale pentru Călin Georgescu, potrivit referatului de arestare.Într-un mesaj video publicat după primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, acesta afirma: „Am învins fraților!”, iar într-o conversație pe WhatsApp spunea: „L-am pus pe Georgescu președinte”.
Peste 30.000 de dolari pentru un influencer din tabăra lui Călin Georgescu. „L-am pus pe Georgescu președinte”
Sursa: Pexels
Laura Buciu
12 oct. 2026, 17:11, Social
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Potrivit datelor furnizate anchetatorilor de TikTok Technology Limited Irlanda, în perioada în care Peșchir este acuzat de coruperea alegătorilor, mai multe persoane ar fi primit sume importante de bani. Virgil-Alexandru Zidaru ar fi beneficiat de 30.723,72 de dolari, Marius Alin Borcan de 18.300,40 de dolari, Mădălin-Iulian Feraru de 17.218,46 de dolari, iar George-Cristofor-Rembo Domnu de 1.329,99 de dolari.

În total, sumele menționate pentru cei patru se ridică la peste 67.500 de dolari.

„TikTok România a făcut diferența! Am învins, fraților!”

Documentele consultate de MEDIAFAX menționează o înregistrare audio-video identificată în telefonul lui Zidaru Virgil-Alexandru, datată 24 noiembrie 2024 și intitulată „TikTok România a făcut diferența! Am învins fraților!!! Călin Georgescu – Turul II”.

În înregistrare, acesta vorbește despre mobilizarea utilizatorilor din mediul online și despre rezultatul obținut de candidatul independent la primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Online-ul e a patra putere în stat”, afirma Zidaru, susținând că oamenii s-au informat pe internet după ce Călin Georgescu nu ar fi fost prezentat suficient la televiziuni.

Acesta îi felicita pe cei care s-au implicat în demersul electoral și pe cei care au mers la vot, încheindu-și mesajul cu felicitări adresate lui Călin Georgescu.

„Păi o să ne ia clar”. Ce discuta Zidaru despre campania pentru Georgescu

O altă conversație, purtată pe WhatsApp cu Roxana Dobrițoiu, este invocată în document pentru a ilustra implicarea lui Zidaru în campania electorală.

Întrebat dacă activitatea sa pe TikTok avea legătură cu politica și dacă se aștepta să fie arestat pentru postările sale, acesta a răspuns că autoritățile ar putea să îi ia la întrebări.

În aceeași discuție, Zidaru a afirmat: „În plm, l-am pus pe Georgescu președinte”, susținând ulterior că el și alte persoane ar fi ținut în șah Guvernul, SRI, SIE, instituțiile și partidele timp de două săptămâni.

Întrebat de ce îl susținea pe Georgescu, acesta a răspuns că o făcea „de inimă roșie”, refuzând să detalieze subiectul.

Notă: Mediafax a păstrat forma originală a mesajelor reproduse din dosar, inclusiv greșelile de ortografie, gramatică și punctuație.

„Zidarul Virgil Alexandru: Așa /

Roxana Dobrițoiu: ce ti a ars si tie cu politica asta / a fost pt tik tik / banuiesc nu / 😂 / esti crazy tu putin asa sau nu stiu eu all story / sa mi fie rusine ca nu stiu despte tine ca doar am auzit de tine

Zidarul Virgil Alexandru: (n.l. lipsă text – mesaj gol)

Roxana Dobrițoiu: despre* / pai ce crezi ca te arestau?

Zidarul Virgil Alexandru: păi o să ne ia clar

Roxana Dobrițoiu: pt postarile de pe tik tok ?

Zidarul Virgil Alexandru: In plm l-am pus pe Georgescu președinte

Roxana Dobrițoiu: cum mai sa va ia de ce

Zidarul Virgil Alexandru: păi am ținut în șah guvernu , SRI, sie , instituții , partide două sapt nu știau ce e cu ei

Roxana Dobrițoiu: dar tu dc tineai cu georgescu

Zidarul Virgil Alexandru: de ce ? / de inimă roșie / nu vreau să vb despre asta oricum nu o să înțelegi.

Roxana Dobrițoiu: ca eu tineam cu lasconi 😂 / n am votat niciodata oricum

Zidarul Virgil Alexandru: păi tu țineai doar

Roxana Dobrițoiu: n am votat in turu 1

Zidarul Virgil Alexandru: noi l-am creat pe acesta / în fine

Roxana Dobrițoiu: pai si voiai sa ne ia rusii /sa ne atace pe noi

Zidarul Virgil Alexandru: E, lasă, ca nu ne lua rușii ca n-are omu treabă cu rușii”.

Anchetatorii susțin că implicarea influencerilor a fost proporțională cu banii primiți

În evaluarea probelor prezentate, anchetatorii susțin că strategia atribuită lui Bogdan Peșchir, bazată pe cooptarea unor persoane cu notorietate și influență pe TikTok, ar fi produs efectele urmărite.

Documentele evidențiază în special cazul lui Virgil-Alexandru Zidaru, căruia i-ar fi revenit cea mai mare sumă dintre cele patru menționate. Potrivit anchetatorilor, implicarea sa în susținerea candidaturii lui Călin Georgescu ar fi fost deosebit de intensă, aspect ilustrat prin mesajele și înregistrările identificate.

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