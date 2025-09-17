Petita, membru al clanului „Giuleştenii”, urmărit internaţional, prins la un priveghi în Bucureşti

Urmărit la nivel european, bărbatul are la activ mai multe furturi prin efracţie, furturi organizate sau armate la mai multe magazine de electronice din Belgia. El a fost prins de poliţiştii din Bucureşti, marţi seară, la un priveghi. La vederea poliţiştilor el a fugit, dar a fost prins şi încătuşat

„În urma activităţilor specifice, în jurul orei 21.00, a fost depistat, la o adresă din Sectorul 6, un bărbat de 34 de ani. În momentul în care a observat prezenţa forţelor de ordine, acesta a încercat să fugă, însă a fost prins şi imobilizat imediat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 6, cu sprijinul poliţiştilor Secţiei 20 şi al jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul subunităţii şi preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale”, a transmis Poliţia Capitalei.

Pe numele acestuia, autorităţile din Belgia au emis, la data de 3 septembrie 2025, un mandat european de arestare, pentru săvârşirea unor infracţiuni pe teritoriul acestui stat.

Bărbatul, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX, se numeşte Constantin Cosmin Marius, zis Petita, a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care a dispus reţinerea pentru 24 de ore, fiind ulterior încarcerat în Arestul Poliţiei Capitalei.

El urmează să fie prezentat la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, în vederea derulării procedurilor specifice mandatului european de arestare.