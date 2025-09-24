Piața auto românească accelerează puternic: Pe toate segmentele sunt creșteri față de 2024

Toate segmentele au evoluat pozitiv, reiese din datele publicate miercuri de INS.

Vânzările de autovehicule au crescut cu 18,7%, în timp ce serviciile de întreținere și reparații au explodat cu 37,1% față de iulie 2024. Comerțul cu piese și accesorii a urcat cu 6,8%, iar motocicletele au înregistrat o creștere modestă de 1,7%.

Pe primele șapte luni din 2025, sectorul auto avansează cu 5,6% față de aceeași perioadă din 2024. Performanța e susținută în principal de serviciile de întreținere și reparații, care au crescut cu 22,6%.

Motocicletele și-au revenit spectaculos cu un avans de 15,2% pe șapte luni, după dificultățile din anii trecuți. Vânzările de autovehicule noi cresc cu 4,2%, în timp ce piața de piese și accesorii avansează cu 2,7%.

Chiar și comparativ cu iunie, piața auto a crescut cu 6,1%, ceea ce arată o dinamică susținută pe parcursul verii. Întreținerea și reparațiile au condus și aici cu un plus de 11,9%.