Poliția Giurgiu: atenție la conturile false pe aplicațiile de mesagerie

Poliția Giurgiu semnalează o creștere a cazurilor de fraudă online prin care persoane necunoscute creează conturi false pe WhatsApp și alte aplicații de mesagerie.

Modul de operare al infractorilor constă în folosirea fotografiilor și numelor unor persoane reale pentru a crea conturi asociate unui număr de telefon diferit. Escrocii contactează apoi în scris prietenii sau rudele persoanei a cărei identitate o pretind și cer transferuri de bani sub pretextul unor urgențe.

Metoda se bazează pe încrederea dintre apropiați, motiv pentru care polițiștii recomandă verificarea atentă a identității înainte de orice transfer de bani.

Principalele recomandări ale poliției includ contactarea telefonică a persoanei în cauză pe numărul cunoscut anterior, evitarea transferurilor fără confirmare directă și atenție sporită la mesajele cu caracter urgent. Cetățenii sunt sfătuiți să folosească setările de confidențialitate ale aplicațiilor și să raporteze imediat tentativele suspecte la poliție.