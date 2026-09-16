Prevenirea drogurilor în penitenciare: autoritățile colaborează pentru instruirea personalului, dar și desfășurarea unor studii

Parteneriatul vizează dezvoltarea și derularea unor activități, programe și proiecte comune, precum și realizarea de studii, cercetări și analize relevante pentru sistemul penitenciar, potrivit comunicatului publicat, miercuri, de ANP, pe Facebook.

Parteneriatul se va desfășura pentru următorii 5 ani și este debutul unui demers instituțional de acest gen.

De asemenea, cele două autorități vor coopera pentru organizarea și desfășurarea unor sesiuni de instruire și formare în domeniul drogurilor și al adicțiilor, în vederea valorificării expertizei instituționale și susținerii unor intervenții adaptate specificului închisorilor.

Parteneriatul a fost semnat în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurată, miercuri, la care a participat directorul general ANP, comisarul șef de poliție penitenciară Geo-Bogdan Burcu și președinta ANPCDDA, Alina Mirela Bocai.

„Prin valorificarea complementară a competențelor și resurselor disponibile, ambele instituții își propun să dezvolte răspunsuri integrate și sustenabile la provocările asociate consumului de droguri și adicțiilor în mediul penitenciar, în beneficiul persoanelor private de libertate și al comunității”, transmite ANP.