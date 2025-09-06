 Prezența unui urs într-o localitate din Dâmbovița, semnalată printr-un mesaj RO-Alert

Potrivit ISU Dâmbovița, la fața locului intervin un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița și Garda de Intervenție Fieni cu un echipaj SMURD.

Pentru informarea și protecția populației din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert. Reprezentanții ISU Dâmbovița transmit că evitarea unor situații care vă pot pune viața în pericol, puteți să accesați platforma FII PREGĂTIT.

Un episod asemănător a avut loc la sfârșitul lunii august, în altă localitate din România. Populația din orașul Sinaia a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, după ce prezența unui urs a fost semnalată pe strada Victoriei.