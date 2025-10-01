Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie

Conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Locală inspectează şantierele pentru a asigura securizarea utilajelor şi verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare de pe domeniul public.

Vremea devine foarte rece în aproape toată țara, iar meteorologii au emis miercuri o atenționare cod portocaliu de vânt în sudul țării și în Capitală, iar la munte, la altitudini mari, va ninge. Mai multe detalii aici.

Echipele Administraţiei Străzilor Bucureşti au fost mobilizate pentru a verifica funcţionarea şi stabilitatea semafoarelor din oraş, iar angajaţii Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) sunt pregătiţi să intervină pentru gestionarea arborilor afectaţi de vijelie în parcurile din Capitală.

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administraţia Străzilor Bucureşti, Apa Nova şi Termoenergetica asigură securizarea şantierelor proprii şi au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecţiuni.

Primăria Capitalei a pus la dispoziţia bucureştenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.