Primul centru de colectare a deşeurilor finanţat prin PNRR, inaugurat la nivel naţional

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat duminică inaugurarea primului centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar (CAV) realizat din fonduri PNRR, un proiect considerat „vital” pentru comunitate şi pentru sănătatea locuitorilor.

Evenimentul a avut loc alături de primarul Horia Bugarin

Potrivit acesteia, centrul va colecta anual peste 1.600 de tone de deşeuri, inclusiv din construcţii şi alte tipuri periculoase, care în prezent ajung la gropile de gunoi sau sunt abandonate pe câmpuri.

„Acest CAV devine un hub de unde resursele pot fi salvate şi reciclate, în loc să fie irosite. Ştim cu toţii cu ce probleme ne confruntăm la nivelul comunităţilor locale: câmpiile din jur sunt pline de deşeuri din construcţii şi nu numai”, a declarat Buzoianu.

Ea a subliniat că investiţiile în infrastructura de mediu înseamnă investiţii directe în sănătatea comunităţii şi în dezvoltarea sustenabilă.

„Problemele de mediu pe care nu le gestionăm ajung inevitabil, în câţiva ani, probleme de sănătate. Fabricele de reciclare, cavurile şi alte proiecte similare înseamnă, la final, ani de viaţă câştigaţi pentru fiecare dintre noi”, a adăugat ministra.

Proiectul inaugurat face parte dintr-un plan naţional prin care ar urma să fie construite 300 de astfel de centre cu bani din PNRR.

Pentru restul proiectelor prevăzute, dar care riscă să nu mai fie finanţate, autorităţile iau în calcul mutarea lor pe bugetul naţional sau pe cel al Administraţiei Fondului pentru Mediu.