Lista completă cu cele peste 100 de camere de rovinietă și unde sunt acestea amplasate. Taxa de drum se scumpește din această toamnă

Taxa de drum, supranumită și rovinietă, este obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostradă. Aceasta trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin o zi sau de maximum un an, scrie ProMotor.

Pentru a identifica șoferii care circulă fără a avea rovinietă valabilă, CNAIR a montat 110 camere video. Acestea sunt amplasate pe toate drumurile naționale și pe autostrăzi. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule pentru care s-a achitat taxa de drum.

Camerele fotografiază vehiculul, iar softul automatizat „citește” numărul de înmatriculare. Dacă acesta nu e identificat în baza de date, înseamnă că mașina respectivă nu are rovinieta valabilă. Caz în care se emite o alertă iar un ofițer de poliție va analiza imaginile și va face o verificare suplimentară în baza de date.

Dacă se confirmă că pentru mașina respectivă nu a fost achitată taxă de drum, polițistul va întocmi un proces verbal de sancționare. Amenda e trimisă prin poștă, acasă la proprietarul mașinii, indiferent de persoana care s-a aflat la volan.

Lista completă cu cele peste 100 de camere de rovinietă

Pe toate autostrăzile din România sunt montate camere de rovinietă.

„Acestea sunt amplasate în special în zona nodurilor rutiere, acolo unde se intră sau se iese de pe autostradă. De asemenea, camere de identificare a vehiculelor pentru care nu s-a plătit rovinietă sunt montate și pe toate drumurile naționale. Ele se găsesc, în special, în afara localităților”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Lista completă cu camerele de rovinietă amplasate pe drumurile naționale și la frontieră:

DN1 – Bărcănești/Romanești ( cameră dublă );

); DN1 – Sebeș;

DN1 – Oșorhei;

DN1 – Timisul de Sus;

DN1 – Sercaia;

DN1 – Vălcele ( cameră dublă );

); DN1A – Măneciu;

DN1B – Albești ( cameră dublă );

); DN1C – Jucu;

DN1F – Românași;

DN2 – Iacobesti;

DN2 – Motca;

DN2 – Nicolae Bălcescu ( cameră dublă );

); DN2 – Mărăcineni ( cameră dublă );

); DN2A – Giurgeni;

DN2B – Lacu Sărat;

DN3 – Cuza Vodă;

DN5 – Călugăreni ( cameră dublă );

); DN6 – Mehadia;

DN6 – Coșoveni;

DN6 – Drăgănești Vlașca;

DN6 – Sânnicolau Mare;

DN7 – Nădlac;

DN7 – Sacamas;

DN7 – Călimănești/Seaca;

DN11 – Sănduleni;

DN11 – Lunca Calnicului;

DN11– Harman ( cameră dublă );

); DN12 – Sfantu Gheorghe;

DN12 – Sândominic;

DN13 – Bălăușeri;

DN13A – District Harghita;

DN15 – Gârleni;

DN15 – Sângeorgiu de Mureș;

DN15 – Vaduri;

DN15 – Călugăreni;

DN17 – Tiha Bârgăului;

DN17 – Vama;

DN18 – Moisei;

DN19 – Decebal;

DN21 – Bărăganul;

DN22 – Movila Miresii;

DN22A – Cataloi;

DN23 – Vulturu;

DN24 – Cosmești;

DN24 – Popricani;

DN24 – Crasna;

DN24B – Rîșești;

DN25 – Șendreni;

DN26 – Vânători;

DN28 – Lețcani;

DN29 – Baisa;

DN38 – Movilița;

DN55 – Bratovoești;

DN56 – Podari;

DN58 – Soceni;

DN59 – Jebel;

DN64 – Ionești;

DN65 – Pielești;

DN65A – Buzoești;

DN66 – Drăguțești;

DN66 – Băcia;

DN67 – Budești;

DN69 – Orțișoara;

DN71 – Ulmi;

DN72 – Brătășanca;

DN73 – Râșnov;

DN75 – Mihai Viteazu;

DN79 – Arad.

frontiera Bechet;

frontiera Calafat;

frontiera Cenad;

frontiera Giurgiu;

frontiera Lunga;

frontiera Naidăş;

frontiera Nădlac II;

frontiera Negru Vodă;

frontiera Ostrov;

frontiera Porțile de Fier I;

frontiera Săcuieni;

frontiera Turnu;

frontiera Vălcani.

Locația exactă a acestor camere nu este specificată de CNAIR, ci doar zona generală în care sunt amplasate.

Rovinieta se scumpește din această toamnă

Din septembrie, șoferii vor plăti mult mai mult pentru taxa de drum. Pentru autoturisme, tarifele pentru rovinietă, în funcție de perioada aleasă de fiecare șofer, arată astfel:

1 zi – 17.5 lei (3.5 euro);

10 zile – 30 de lei (6 euro);

30 de zile – 47.5 lei (9.5 euro);

60 de zile – 75 de lei (15 euro);

12 luni – 250 de lei (50 euro).

Pentru restul categoriilor de vehicule, prețurile vor rămâne la fel. Tarifele sunt stabilite în euro, astfel că prețul rovinietei va fluctua în funcție de cursul valutar din luna respectivă.