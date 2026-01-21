Prima pagină » Social » Vizibilitate redusă din cauza ceții pe drumuri din mai multe județe

Vizibilitate redusă din cauza ceții pe drumuri din mai multe județe

Vizibilitatea este scăzută din cauza ceții, miercuri dimineața, pe drumurile din mai multe județe din țară.
Vizibilitate redusă din cauza ceții pe drumuri din mai multe județe
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
21 ian. 2026, 07:15, Social

Centrul Infotrafic anunță că vizibilitatea în trafic este scăzută, din cauza ceții, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Brăila, Călărași, Cluj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialom ița, Neamț, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea.

Fenomenul meteorologic poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii.

Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea gheții de pe geamuri, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață.

De asemenea, șoferilor le este recomandat să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții.

Meteorologii au emis miercuri dimineața mai multe avertizări Cod galben de ceață valabile în județele Constanța, Harghita, Botoșani, Mureș, Sibiu, Covasna, Brașov, Mehedinți, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Galați, Neamț, Cluj, Bacău, Suceava și Vrancea.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor