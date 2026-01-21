Vizibilitate redusă din cauza ceții pe drumuri din mai multe județe

Centrul Infotrafic anunță că vizibilitatea în trafic este scăzută, din cauza ceții, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Brăila, Călărași, Cluj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialom ița, Neamț, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea.

Fenomenul meteorologic poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii.

Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea gheții de pe geamuri, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață.

De asemenea, șoferilor le este recomandat să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții.

Meteorologii au emis miercuri dimineața mai multe avertizări Cod galben de ceață valabile în județele Constanța, Harghita, Botoșani, Mureș, Sibiu, Covasna, Brașov, Mehedinți, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Galați, Neamț, Cluj, Bacău, Suceava și Vrancea.