Protestul de la Centrul de Detenție Craiova: ANP specifică faptul că nu se desființează ci se transformă în secție. Angajații nu vor fi relocați

ANP arată că, în contextul supraaglomerării sistemului penitenciar, care în prezent înregistrează un grad de ocupare de 125,39 %, Administrația a evaluat structura unor unități subordonate, pentru a identifica soluții de gestionare eficientă a acestui fenomen, de optimizare a resurselor umane și de reducere a cheltuielilor.

„Astfel, au fost elaborate proiecte de simulare a procesului de comasare a unor unități penitenciare, selectate în funcție de numărul deținuților custodiați (raportat la capacitatea de cazare) și de dispunerea lor geografică. Aceste proiecte au fost transmise partenerilor de dialog social (sindicatelor) pentru consultare. La data analizei (20 august a.c.), Centrul de Detenție Craiova custodia 146 de persoane private de libertate, cu o capacitate legală de 339 de locuri, rezultând un grad de ocupare de doar 44,65%. Prin urmare, s-a decis comasarea acestuia cu o unitate penitenciară din proximitate, măsură care va elimina aparatul administrativ al Centrului”, potrivit ANP.

ANP subliniază că angajații Centrului de Detenție Craiova nu vor fi relocați în alte unități, ci vor fi redistribuiți pe alte funcții pentru a acoperi deficitul de personal din structurile care necesită resurse suplimentare.

Aproximativ 250 de polițiști de penitenciare protestează, joi, la Centrul de Detenție Craiova, acuzând Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) că prin reformele făcute pun sistemul penitenciar în colaps.

Polițiștii de penitenciare spun că Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor promovează reforme care duc la desființarea unor unități, tăierea drepturilor și sacrificarea personalului, sub pretextul deficitului bugetar.