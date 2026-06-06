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Reacția primarului din Hoghilag după ce un om a fost ucis de urs

Un bărbat de 34 de ani a murit sâmbătă dimineața, după ce ar fi fost atacat de un urs în zona localității Prod, din județul Sibiu. Informația a fost transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu.
Reacția primarului din Hoghilag după ce un om a fost ucis de urs
Gabriel Negreanu
06 iun. 2026, 13:48, Social
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Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD a fost trimis la ieșirea din localitate, după un apel la 112 prin care a fost anunțat faptul că un bărbat era grav rănit. Pentru intervenție a fost alertat și elicopterul SMURD.

„La sosirea echipajului SMURD la fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Polițiștii sibieni au deschis cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În funcție de rezultatul anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, a precizat Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu.

Primarul comunei Hoghilag: „Din păcate, acționăm pompieristic”

Atacul readuce în discuție problemele tot mai frecvente provocate de urși în zonă. Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag, de care aparține satul Prod, susține că autoritățile intervin doar punctual, fără o strategie pe termen lung.

„Din păcate, acționăm pompieristic. Nu există o acțiune pe termen lung, iar astfel de intervenții punctuale nu rezolvă problema de fond”, a declarat Nicolae Lazăr, potrivit sibiuindependent.ro.

Primarul, care este inginer silvic de profesie, afirmă că populația de urși trebuie gestionată în funcție de capacitatea reală a arealelor în care animalele trăiesc și se hrănesc.

„Eu, ca inginer silvic de profesie, spun că populația de urși trebuie ținută sub control pe termen lung. Populația actuală este mult peste capacitatea de susținere a arealelor unde acești urși trăiesc și se hrănesc”, a mai spus primarul comunei Hoghilag.

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