Restricții de tonaj în perioada Paștelui ortodox pe trei artere importante din țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează, joi, că circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă în perioada 9-13 aprilie pe trei artere principale din țară. Măsura nu se aplică autovehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane.

Concret, restricțiile vizează următoarele tronsoane:

Autostrada A2 București – Constanța (ambele sensuri): 09.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00; 10.04.2026, interval orar 06:00 – 22:00; 11.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00; 12-13.04.2026, interval orar 06:00-22:00;

DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (ambele sensuri): 09.04.2026, interval orar 18:00 – 22:00; 10.04.2026, interval orar 06:00 – 22:00; 11.04.2026, interval orar 18:00 – 22:00, 12-13.04.2026, interval orar 06:00-22:00;

DN 39 Agigea – Mangalia: (ambele sensuri): 09.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00; 10.04.2026, interval orar 06:00 – 22:00; 11.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00, 12-13.04.2026, interval orar 06:00-22:00.

Recomandări pentru șoferi

În contextul intensificării circulației către diferite destinații de petrecere cu ocazia sărbătorilor pascale, autoritățile recomandă șoferilor să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic și să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.

De asemenea, se recomandă șoferilor să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule, să se asigure și să semnalizeze intenția de a schimba direcția sau banda de circulație și să nu oprească nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi.