Restricții de tonaj pe mai multe drumuri în perioada 14-18 august

Circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi 14 august (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), vineri 15 august (ziua Adormirea Maicii Domnului), sâmbătă 16 august 2025, duminică 17 august și luni 18 august 2025 (doar pe A2 sensul de mers Constanța – București), transmite CNAIR.

Restricțiile sunt impuse pe A2, Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Conștanța (intersecția A2 cu A4), DN 7 Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu

DN 1), DN 39 Agigea (intersectia DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiu), DN22C Murfatlar (intersecție a DN22C cu DN3) – Cernavodă (INT dn22c cu A2).

Încălcarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.