RO-Alert pentru județul Tulcea. Locuitorii au fost avertizați cu privire la obiecte căzute din spațiul aerian

Locuitorii din județul Tulcea au primit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00.30, un mesaj RO-Alert prin care erau avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cel mai probabil este vorba despre fragmente de drone, așa cum a mai fost cazul în zona frontierei cu Ucraina.
Sursa: IGSU
Laurentiu Marinov
26 mart. 2026, 04:26, Social

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert în noaptea de miercuri spre joi, pentru locuitorii nordul județului Tulcea prin care au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și prin care le-au fost transmise recomandări de autoprotecție.

Alerta, a fost transmisă la ora 00.36. Locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, dar să-și păstreze calmul.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că vor reveni cu informații suplimentare.

