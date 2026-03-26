RO-Alert pentru județul Tulcea. Locuitorii au fost avertizați cu privire la obiecte căzute din spațiul aerian

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert în noaptea de miercuri spre joi, pentru locuitorii nordul județului Tulcea prin care au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și prin care le-au fost transmise recomandări de autoprotecție.

Alerta, a fost transmisă la ora 00.36. Locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, dar să-și păstreze calmul.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că vor reveni cu informații suplimentare.