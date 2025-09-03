Rodica Coposu, decorată post-mortem cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, decretul de decorare post-mortem Rodicăi Coposu, sora fostului președinte PNȚCD Corneliu Coposu..

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, Președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, anunță Administrația Prezidențială.

Rodica Coposu, sora liderului PNŢCD Corneliu Coposu, a murit, la începutul lunii august, la vârsta de 92 de ani.