România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza

O aeronavă a Forțelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 23 de membri de familie.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), o parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alții vor fi transferați în Regatul Țărilor de Jos, cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române.

Misiunea este coordonată de către DSU al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituții naționale și organisme internaționale, esențiale pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și în condiții de siguranță.