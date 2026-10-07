Românul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh, reținut pentru noi amenințări în scop terorist

Din octombrie anul trecut și până în prezent, tânărul de 21 de ani ar fi amenințat pe rețele sociale mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora, potrivit comunicatului publicat, miercuri, de DIICOT.

Ba mai mult, acesta ar fi amenințat că va distruge un lăcaș de cult din București, ce aparținea unei minorități, cu scopul de intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

Tânărul va fi prezentat în fața magistraților Curții de Apel cu propunere de arestare preventivă.

Anul trecut, acesta a fost arestat preventiv pentru că ar fi bătut un bărbat din Bangladesh care livra mâncare. Agresorul l-a lovit cu pumnul pe bărbatul străin în august anul trecut, în timp ce se afla pe scuter, livrând mâncare. Victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale, iar gestul agresorului a dat naștere unei adevărate campanii de conștientizare a imigrației, a rolului pe care cetățenii străini care muncesc în țară îl au în societatea din prezent, dar și al dificultăților întâmpinate de aceștia.

Și atunci, instanța a concluzionat că atacul a avut la bază motive rasiste și xenofobe.