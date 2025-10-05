Romii din UE se confruntă cu un risc de sărăcie de patru ori mai mare decât populația generală

Riscul de sărăcie pentru familiile rome este de patru ori mai mare, potrivit unui sondaj realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) în rândul a peste 10.000 de romi și nomazi din zece țări ale UE, și alte trei țări pe cale să intre în blocul comunitar (Albania, Macedonia de Nord și Serbia), scrie EFE.

Concluzia este că situația este departe de a îndeplini obiectivele stabilite de UE în Cadrul strategic pentru romi privind egalitatea, incluziunea și participarea pentru 2030, cu excepția cazului locuințelor.

Conform estimărilor Comisiei Europene, aproximativ șase milioane de romi sunt cetățeni sau rezidenți ai UE, ceea ce îi face cea mai mare minoritate etnică.

Speranța de viață este cu opt ani mai mică decât cea a populației generale, o îmbunătățire față de cei zece ani constatați într-un studiu din 2021.

Procentul de romi care trăiesc în sărăcie s-a îmbunătățit și el, deși ușor : de la 80% în 2016 la 70% anul trecut, când au fost realizate sondajele pe care se bazează noul raport.

„Antițiganism” devastator

„Acest raport arată că «antițiganismul» continuă să devasteze viețile romilor și nomazilor din UE. Un lucru este un acces mai bun la locuințe și locuri de muncă, dar un stil de viață fără discriminare și prejudecăți este altceva. Nu putem accepta progrese marginale”, a declarat Sirpa Rautio, directoarea FRA, în raport.

Deși este adevărat că există mai mulți romi cu locuri de muncă — cu 11 puncte procentuale mai mult decât în ​​2016 — și locuințe mai bune — cu 14 puncte procentuale mai mult, diferența rămâne semnificativă.

Doar aproximativ jumătate dintre persoanele de etnie romă au un loc de muncă plătit, comparativ cu 75% din populația generală, în timp ce 36% s-au confruntat cu discriminare etnică atunci când își căutau un loc de muncă, mai mult decât dublu față de cifra din 2016.

Diferența de gen, supraaglomerarea și lipsa de școlarizare

În plus, persistă o diferență semnificativă între sexe, care afectează în special femeile rome , dintre care doar 38% sunt angajate, comparativ cu 69% dintre bărbați.

În ceea ce privește locuințele, din nou, aproximativ jumătate locuiesc în locuințe precare sau cu condiții sanitare de bază precare, cu mult peste media UE de 18%.

Supraaglomerarea rămâne o problemă pentru populația de romi, 83% dintre aceștia locuind în locuințe cu spațiu insuficient.

În ceea ce privește școlarizarea, procentul copiilor romi care frecventează grădinița rămâne mult mai mic decât cel al copiilor din UE în ansamblu, fiind de 53% față de 95%. În plus, majoritatea frecventează școli în care practic toți elevii aparțin aceleiași comunități, ceea ce demonstrează o segregare profundă.