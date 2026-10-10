Salariile profesorilor din Europa: Care sunt țările care oferă cele mai mari salarii și unde se situează România

Creșterea salariilor profesorilor se numără printre revendicările sindicatelor care au organizat recent proteste în Franța, alături de suplimentarea personalului și îmbunătățirea condițiilor de muncă, relatează Euronews.

Nemulțumirile acestora reflectă o problemă mai amplă la nivel european: creșterea atractivității financiare a profesiei de profesor. Potrivit OCDE, profesorii sunt, în general, plătiți mai puțin decât angajații cu un nivel similar de educație, iar experții avertizează că salariile nu sunt suficient de competitive pentru a atrage și a păstra personalul didactic.

Potrivit raportului OCDE Education at a Glance 2026, salariile profesorilor variază considerabil în Europa. În cele 28 de sisteme de învățământ analizate, salariile efective ale profesorilor din învățământul primar au variat, în 2025, de la 18.669 de euro în Turcia până la 74.086 de euro în Danemarca.

Salariile efective reprezintă veniturile medii anuale, înainte de impozitare, ale profesorilor cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, care lucrează cu normă întreagă. Acestea includ toate veniturile obținute din activitatea profesională, precum salariul de bază, bonusurile de performanță, plățile suplimentare pentru concedii și alte indemnizații.

Țările europene cu cele mai mari salarii pentru profesori

Danemarca ocupă primul loc în clasament, cu un salariu mediu anual de 74.086 de euro. Este urmată de Islanda (73.752 de euro), Irlanda (69.747 de euro), Germania (69.453 de euro) și Austria (65.851 de euro).

Salarii de peste 50.000 de euro anual sunt înregistrate și în Norvegia (59.453 de euro), Finlanda (52.272 de euro), precum și în Belgia și în Regatul Unit.

Dintre marile economii europene, Germania oferă cele mai mari salarii profesorilor. În Franța, venitul mediu anual este de 41.968 de euro, în timp ce în Italia ajunge la 32.100 de euro.

Pentru Spania nu sunt disponibile date.

România, printre țările cu cele mai mici salarii

În șapte dintre țările analizate, profesorii câștigă, în medie, sub 25.000 de euro pe an.

Este vorba despre Cehia (24.457 de euro), Ungaria (23.181 de euro), Slovacia (22.936 de euro), România (20.805 euro), Letonia (20.516 euro), Grecia (18.746 de euro) și Turcia (18.669 de euro).

Astfel, România are al patrulea cel mai mic salariu mediu anual dintre cele 28 de sisteme de învățământ analizate.