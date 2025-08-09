Salvamont: 15 persoane au fost salvate vineri de pe munte

15 persoane aflate în situații critice au fost salvate vineri din munți, potrivit unei statistici prezentate de Salvamont România.

La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit vineri 16 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe, patru aplerui, au fost înregistrate pentru Salvamont Prahova, urmat de Salvamont Dâmbovița și Salvamont Neamț, cu câte trei apeluri, și de Salvamont Municipiul Brașov, cu două apeluri.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 15 persoane. Dintre acestea, 8 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar o persoană a decedat și a fost transportată și predată la IML.

S-au mai primit vineri și 36 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.