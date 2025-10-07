Școlile, închise și în Ilfov din cauza codului roșu de ploi

„Am decis că școlile din Ilfov vor fi închise miercuri”, spun pentru MEDIAFAX surse participante la ședința CJSU Ilfov.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

În acest sens, DSU a decis emiterea unei avertizări de tip Ro-Alert marți după amiază, în județele vizate, dar și în Capitală. De asemenea, școlile din zonele vizate vor fi închise.