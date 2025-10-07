Prima pagină » Social » Școlile, închise și în Ilfov din cauza codului roșu de ploi

Școlile, închise și în Ilfov din cauza codului roșu de ploi

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a decis că școlile din județ vor fi închise miercuri, din cauza codului roșu de ploi abundente, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX.
Sursă foto: Pexels
Gabriel Pecheanu
07 oct. 2025, 16:06, Social

„Am decis că școlile din Ilfov vor fi închise miercuri”, spun pentru MEDIAFAX surse participante la ședința CJSU Ilfov.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

În acest sens, DSU a decis emiterea unei avertizări de tip Ro-Alert marți după amiază, în județele vizate, dar și în Capitală. De asemenea, școlile din zonele vizate vor fi închise.