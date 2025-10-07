Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi

Șeful DSU, Raed Arafat a anunțat că, marți după amiază, locuitorii din zonele vizate de codul roșu de ploi vor primi o avertizare Ro-Alert. Sunt vizate județele Constanța, Ialomița, Giurgiu, Călărași, Ilfov dar și municipiul București.

Marți dimineață, șeful DSU Raed Arafat, a făcut un apel către populație, îndemnând cetățenii să rămână vigilenți și să ia măsuri de precauție, dar și să activeze sistemul Ro-Alert, care le permite să primească avertizări în timp real de la ISU.

În contextul avertizării de cod roșu de ploi, școlile din mai multe județe, dar și din Capitală

Meteorologii au extins avertizarea Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, astfel că aceasta vizează, până miercuri, la ora 15.00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat. Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei se vor afla sub Cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben. În Bucureşti, vremea va fi închisă şi deosebit de rece şi va ploua.