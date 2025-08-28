Se caută profesioniști pentru învățământul privat / Ce salariu are un profesor din ciclul gimnazial la o școală privată

Săptămânile premergătoare începutului de an școlar sunt, pentru unitățile private de învățământ, o perioadă intensă de interviuri și recrutări de profesioniști în domeniul Educației.

Sunt căutați educatori, învățători, profesori de limbi străine și asistenți medicali pentru instituții private de învățământ – grădinițe, școli, business-uri de tip „before & after” school, care funcționează în special în orașele mari din țară și care generează anual peste 7.000 de locuri de muncă la care aplică peste 300.000 de persoane, potrivit ejobs.

Locurile de muncă din domeniu se adresează mai ales urbanului mare și mediu

De la începutul verii și până acum, au fost postate 3.500 de poziții pentru acest domeniu și au fost înregistrate aprox. 60.000 de aplicări.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opțiune, cu toate că numărul de joburi disponibile în acest sector nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center / BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă scoase în piață se adresează în special candidaților din orașele mari și medii, învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar fiind foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Dar care sunt salariile în acest domeniu?

Un educator care lucrează într-o grădiniță privată din București câștigă între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, în timp ce un asistent-educator are un salariu cuprins între 3.500 și 4.000 de lei.

Un asistent medical pentru o grădiniță privată câștigă, în medie, 4.000 de lei net în fiecare lună, în timp ce un psiholog poate avea un salariu de 4.000 de lei.

Un director de grădiniță privată are un salariu de aproximativ 10.000 de lei pe lună, iar cei care conduc școli sau licee pot ajunge sau chiar depăși 15.000 de lei.

Plafoanele salariale variază în funcție de experiența pe care o au candidații și de certificările profesionale obținute. Cele mai mari salarii sunt în București, în orașele mai mici nivelul fiind cu aproximativ 25% mai mic decât în Capitală.

Salariul unui profesor din ciclul gimnazial

În cazul școlilor private, pragurile salariale diferă în funcție de ciclul de învățământ.

Astfel, dacă salariul unui învățător debutant este de aproximativ 4.000 de lei pe lună, pentru cei care au cel puțin 5 ani de experiență depășește 5.000 de lei.

Un profesor din ciclul gimnazial câștigă între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de vechime, dar și de specializarea pe care o are.

În sistemul de învățământ de stat, salariul de bază al unui învățător este de aproximativ 3.900 de lei net, iar cel al unui profesor debutant între 3.500 și 4.200 de lei.

Cu cât crește vechimea și gradul didactic în care sunt încadrați, cresc și plafoanele salariale, astfel încât un profesor cu vechime de peste 25 de ani și grad 1 ajunge la un salariu de bază cuprins între 6.800 și 7.500 de lei net.

La aceste salarii se pot adăuga diferite sporuri, precum indemnizația de dirigenție, gradația de merit, sporul de doctorat sau sporul pentru predare în zone izolate, dar și beneficii extrasalariale precum tichetele de vacanță.