Se dă drumul la căldură în Brașov. Avertisment pentru proprietari înainte de umplerea instalațiilor

Începând de marți, 6 octombrie, vor fi efectuate reverificări ale etanșeității sistemului de către Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brașov, înainte de începerea furnizării energiei termice pentru încălzire.

„Începând cu data de 07.10.2026, va începe furnizarea energiei termice pentru încălzire conform temperaturilor exterioare”, a transmis Primăria Brașov.

Căldura va fi pornită treptat în Brașov

Pornirea sistemului se va face etapizat, pe zone și puncte termice. Primăria Brașov le cere beneficiarilor să verifice instalațiile interioare înainte de umplerea și punerea sub presiune a sistemului, pentru a evita eventualele inundații.

Proprietarii trebuie să se asigure că instalațiile interioare, inclusiv coloanele, conductele, robinetele și caloriferele, sunt montate, etanșe și funcționale.

De asemenea, robinetele de golire trebuie să fie închise, iar caloriferele demontate pe timpul verii trebuie remontate. După umplerea instalației, trebuie verificată funcționarea robinetelor de aerisire și realizată aerisirea caloriferelor.

Avertisment pentru proprietari înainte de pornirea sistemului

SPLT Brașov solicită ca eventualele defecțiuni sau lucrări neterminate la instalațiile din apartamente ori din spațiile comune să fie remediate înainte de pornirea încălzirii.

Operatorul precizează că nu răspunde pentru pagubele provocate de instalațiile interioare defecte, incomplete sau lăsate deschise. În astfel de situații, responsabilitatea revine proprietarilor sau asociațiilor de proprietari.