Situația traficului, vineri după-amiaza: Aglomerație pe A1 și DN1

Centrul Infotrafic din cadrul IGPR a anunțat situația traficului vineri după-amiaza la ora 15.00.

Astfel, pe A 1 București – Pitești sunt valori de trafic ridicate de trafic în zona localităților Ciorogârla (județul Ilfov), Bolintin Deal (județul Giurgiu) și Poiana lui Stângă (județul Giurgiu), în direcția către Pitești.

Aglomerație este și pe DN 1 Ploiești – Brașov. Sunt înregistrate coloane de autovehicule între Nistorești și Comarnic, precum și în stațiunea Bușteni, pe sensul de mers către Brașov.

Pe celelalte drumuri principale, A 2, A 3, A7 și DN7, traficul se desfășoară normal.