Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București devine institut de specialitate

Noua unitate medicală își va păstra sediul din Piața Alexandru Lahovari și întreaga echipă medicală, cu același regim juridic și drepturi salariale.

Pacienții vor beneficia de servicii oftalmologice de urgență și specialitate la standarde înalte, inclusiv tratamente medico-chirurgicale complexe și transplanturi de cornee.

Institutul, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, va desfășura și activități de învățământ, cercetare științifică medicală și programe de educație medicală continuă. Funcționează pe principiul autonomiei financiare, fiind finanțat din venituri proprii și contracte cu sistemul de asigurări de sănătate.

Structura organizatorică va fi aprobată prin ordin ministerial în 60 de zile.