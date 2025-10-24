Supraodorizare de gaz la Mioveni. 3.600 de locuitori afectați după incident

Distrigaz Sud Reţele anunţă că, în urma unei disfuncţionalităţi apărute joi, la staţia Colibaşi, s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural distribuit în oraşul Mioveni.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:45 şi a fost generat de o problemă la infrastructura gestionată de compania Transgaz.

Echipele Distrigaz Sud Reţele au fost trimise pe teren după ce mai mulţi locuitori au sesizat miros puternic de gaz.

În urma verificărilor, în unele imobile au fost depistate pierderi pe instalaţiile de utilizare, motiv pentru care a fost necesară întreruperea alimentării pentru siguranţă.

În total, alimentarea cu gaze a fost sistată pentru 176 de scări de bloc, afectând aproximativ 3.600 de consumatori din mai multe zone ale oraşului, printre care bulevardul Dacia şi străzile 1 Mai, Ion Pilat, Cătăneştilor, Liviu Rebreanu, Unirii şi Mihai Eminescu.

Reluarea alimentării se va face treptat, după ce fiecare instalaţie de utilizare va fi verificată şi reparată de către firme autorizate A.N.R.E., iar documentaţia aferentă va fi transmisă către Distrigaz Sud Reţele.

Compania le reaminteşte consumatorilor ca, în cazul în care simt miros de gaz, să apeleze imediat numerele de urgenţă 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperile şi să evite folosirea oricăror surse de foc sau aparate electrice.