Tânăr de 18 ani, violent față de fosta iubită minoră. A vandalizat și o mașină de poliție

Tânărul de 18 ani, care ar fi fost într-o relație cu o minoră de 14 ani, ar fi lovit-o pe copilă pe o stradă din Constanța.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, la data de 8 octombrie a.c., bărbatul în cauză ar fi agresat fizic, pe o stradă din municipiul Constanța, o tânără, de 14 ani, cu care acesta ar fi avut o relație”, informează IPJ Constanța.

Poliția a intervenit la fața locului, iar în baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea minorei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, tânărul fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de minoră.

Când poliția a intervenit la fața locului, fostul iubit al fetei a început să devină agresiv. A lovit mașina de poliție și a rupt oglinda.

„Totodată, la sosirea echipajului de poliție tânărul, de 18 ani, a manifestat un comportament agresiv și ar fi lovit autospeciala de poliție, provocând distrugeri prin ruperea oglinzii”, informează IPJ Constanța.

Vineri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior. Ulterior acesta a fost prezentat în fața magistraților, care au dispus măsura arestării preventive.

Acesta își va petrece următoarele 30 de zile în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța.