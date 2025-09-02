Tânărul care a atacat un livrator din Bangladesh în București, dus astăzi la audieri la Parchet

Tânărul de 20 de ani care a agresat un livrator din Bangladesh pe o stradă din București, în data de 26 august, urmează să fie audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, agresorul l-a numit pe curier un „invadator” și i-a cerut să se întoarcă în țara lui.

Agresorul se află acum în arest preventiv, însă marți după-amiază va fi dus la audieri. Tânărul este cercetat pentru loviri sau alte violențe.

Conform informațiilor, el și-a făcut apariția pe rețelele de socializare cu mai multe conturi, unde a publicat imagini cu simboluri naziste. În acele fotografii apărea cu fața acoperită de măști și cu arme albe asupra lui.

În timpul momentului de agresiune, un polițist aflat în afara programului de lucru a intervenit pentru a ameliora situația. După ce episodul a escaladat în defavoarea sa, agresorul apare pe filmare insistând în repetate rânduri să fie lăsat să își sune mama.