Testul răbdării pentru români. Timp de așteptare de aprox. 100 de minute pe Podul Prieteniei / Bacul de la Bechet este suspendat temporar

Românii care vor să ajungă în Bulgaria au nevoie de foarte multă răbdare, sâmbătă: cei care merg pe Podul Prieteniei trebuie să aștepte, în medie, 100 de minute, din cauza lucrărilor pe teritoriul vecin. De asemenea, din cauza vremii, a fost suspendat temporar bacul Oryahovo – Bechet.

Lucrările de reparații continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei, traficul rutier desfășurându-se în continuare alternativ, pe o singură bandă.

În contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute.

Șoferii sunt sfătuiți să abordeze rute alternative

Pentru a evita blocajele și întârzierile, șoferii și firmele de transport sunt sfătuite să ia în considerare rute alternative: Calafat (jud. Dolj), Zimnicea, Turnu Măgurele (jud. Teleorman), Călărași (jud. Călărași), Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir (jud. Constanța).

De asemenea, ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.