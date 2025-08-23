Testul răbdării pentru români. Timp de așteptare de aprox. 100 de minute pe Podul Prieteniei / Bacul de la Bechet este suspendat temporar

Românii care vor să ajungă în Bulgaria au nevoie de foarte multă răbdare, sâmbătă: cei care merg pe Podul Prieteniei trebuie să aștepte, în medie, 100 de minute, din cauza lucrărilor pe teritoriul vecin. De asemenea, din cauza vremii, a fost suspendat temporar bacul Oryahovo – Bechet.
Lucrările de reparații continuă pe partea bulgară a Podului Prieteniei, traficul rutier desfășurându-se în continuare alternativ, pe o singură bandă.
În contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute.
Pentru a evita blocajele și întârzierile, șoferii și firmele de transport sunt sfătuite să ia în considerare rute alternative: Calafat (jud. Dolj), Zimnicea, Turnu Măgurele (jud. Teleorman), Călărași (jud. Călărași), Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir (jud. Constanța).
De asemenea, ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.
Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.