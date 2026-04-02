Trafic deschis pe ambele sensuri în perioada sărbătorilor pascale pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Astfel, în data de 9 aprilie 2026, după încheierea lucrărilor programate din acea zi, pe sectorul recent supus lucrărilor de reparații, va fi reluată circulația pe ambele sensuri.

Începând cu data de 14 aprilie 2026, ora 08:00, este estimată reluarea lucrărilor, traficul rutier urmând a se desfășura alternativ, pe o singură bandă, din nou.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în continuare, în cooperare cu structurile competente ale Poliției Române și cu autoritățile de frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră, precum și pentru prevenirea apariției blocajelor și menținerea unui flux de circulație cât mai fluent.