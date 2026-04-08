Trafic oprit la Jilava, la intrarea pe A0. Un camion a rămas blocat pe șosea, pe carosabil a curs combustibil

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că miercuri dimineață traficul rutier este oprit pe breteaua de acces dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura București în județul Ilfov.

Un tir care transporta grâu a acroșat glisiera și a rămas imobilizat pe șosea, anunță polițiștii. Nu sunt persoane rănite. În schimb sunt scurgeri de carburant din rezervor pe carosabil. Traficul rutier este restricționat total pe breteaua de acces către A0, valorile de trafic fiind în creștere.

Miercuri dimineață este aglomerație și „pe drumurile care converg spre București: DN1 Otopeni, DN7 Chitila, DN 1A Mogoșoaia și A1 București-Pitești, începând din localitatea Chiajna”.

În schimb, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație, a precizat Infotrafic.