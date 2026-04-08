Trafic oprit la Jilava, la intrarea pe A0. Un camion a rămas blocat pe șosea, pe carosabil a curs combustibil

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață la Jilava, la intrarea pe A0. Un camion a rămas blocat pe șosea și pe carosabil a curs combustibil. Prin zonă nu trece nicio mașină.
imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
08 apr. 2026, 07:13, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că miercuri dimineață traficul rutier este oprit pe breteaua de acces dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura București în județul Ilfov.

Un tir care transporta grâu a acroșat glisiera și a rămas imobilizat pe șosea, anunță polițiștii. Nu sunt persoane rănite. În schimb sunt scurgeri de carburant din rezervor pe carosabil. Traficul rutier este restricționat total pe breteaua de acces către A0, valorile de trafic fiind în creștere.

Miercuri dimineață este aglomerație și „pe drumurile care converg spre București: DN1 Otopeni, DN7 Chitila, DN 1A Mogoșoaia și A1 București-Pitești, începând din localitatea Chiajna”.

În schimb, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație, a precizat Infotrafic.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
Gandul
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Cancan
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport
Suma infimă pe care ANAF a recuperat-o din prejudiciul de 500.000.000 de euro rezultat din 12 dosare de mare corupție. Dan Voiculescu, Elena Udrea, Ovidiu Tender, Marcel Păcurariu, Puiu Popovici și Nelu Iordache printre cei implicați – EXCLUSIV
Libertatea
Mesajul Spitalului Universitar după decesul lui Mircea Lucescu. „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”
CSID
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Promotor